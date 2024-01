Bij een leegstaand staand huis in de Taalstraat in Vught is zaterdagmiddag een verdacht pakketje gevonden. Twee huizen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd.

Volgens een politiewoordvoerder is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onderweg voor nader onderzoek. De straat is ruim afgezet. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Meer informatie volgt.