112-nieuws: concertzaal Effenaar ontruimd na rook • tweetal steelt fiets

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

01.08 Concertzaal Effenaar ontruimd Bezoekers van de Effenaar moesten gisteravond iets voor één uur de concertzaal verlaten omdat er een melding kwam van brand. In ruimtes op de bovenste etages hing rook, maar het was onduidelijk waar de rook vandaan kwam. De concertzaal is ontruimd, de brandweer kwam met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker naar de Effenaar. Bezoekers van de Effenaar werden opgevangen in de Stationshal een eindje verderop in de straat. De brandweer heeft alles gecontroleerd, nadat alles veilig was kreeg de brandweer nog applaus van de bezoekers. Zij konden daarna weer terug naar het concert van die avond, dat duurde tot 03.00 uur. Hoeveel mensen er precies binnen waren is niet bekend, de Effenaar biedt ruimte aan zo’n 1800 gasten, verdeeld over twee zalen. Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Applaus voor brandweer (foto: SQ Vision).

22.05 Tweetal gepakt voor fietsendiefstal Een man (41) en een vrouw (29) zonder vaste verblijfplaats zijn gisteravond in Oudenbosch aangehouden omdat ze een fiets hadden gestolen. De fiets hadden ze meegenomen op het Stationsplein in Roosendaal. Het tweetal zit vast, de fiets is teruggebracht naar de eigenaar, zo meldt de politie op X.