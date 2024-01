112-nieuws: vuurwerk naar agent gegooid • inbreker haalt huis overhoop

11.00

Meer over wat er vannacht in het centrum van Breda gebeurde, lees je hierEen inbreker heeft vannacht in Oudenbosch een huis overhoopgehaald. De verdachte, een man van 42 uit Oudenbosch, werd rond half vijf in het huis aan de Professor Mulderslaan aangehouden. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De man zit vast voor verder onderzoek.