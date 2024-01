EK Waterpolo in Eindhoven trekt vol stadion: 'Geweldige sport om te zien'

Omdat het EK waterpolo vanwege de oorlog niet door kon gaan in Israël, kwam Nederland in beeld voor de organisatie. In nog geen twee maanden tijd werd het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven klaargemaakt voor het eindtoernooi. De supporters van Oranje vinden het geweldig om de wereldkampioen in eigen land in actie te zien. "Normaal zien we ze alleen op tv, nu in het echt, prachtig", aldus Joni de Graaf die zondagavond met drie vriendinnen getuige was van de 15-10 winst op Griekenland.

Al om negen uur vanmorgen startte de derde dag van het EK met de interland tussen Roemenië en Turkije. De hele dag was er volop bedrijvigheid in het water. Langzaamaan kleurden de tribunes steeds meer oranje, met om half zeven de derde groepswedstrijd Nederland - Griekenland, voor de meeste toeschouwers het hoogtepunt. Kort voor het eerste fluitsignaal stond Joni de Graaf al te kijken naar de warming-up van haar sportieve helden. Eindhoven is niet bepaald om de hoek voor haar, want ze komt uit Sneek. "Normaal gesproken zien we het Nederlands team alleen op livestreams. Nu zijn ze in ons eigen land, dat wilden we heel graag zien. Daar hebben we de reistijd graag voor over."

"De keeper springt niet normaal hoog."

Haar ploeggenoot Lea van Wijk van Z&PC Neptunia '24 is onder de indruk van het Nederlands team, dat ongeslagen de groep won. "Het zijn echte atleten. En de keeper, die springt niet normaal hoog. Ik denk echt dat we Europees kampioen gaan worden." Florien van Veenen (15) uit Wassenaar genoot met haar vriendinnen op de tribune. "Er is een geweldige sfeer hier in het stadion. Ja, wij hebben flink wat lawaai gemaakt. Nu hopen dat de vrouwen de goede prestaties door kunnen trekken, maar daar heb ik vertrouwen in."

"Dit EK is een grote reünie."

Robert uit Utrecht was samen met zijn vrienden in het oranje uitgedost. "We waren met z'n vieren, maar komen hier allemaal bekenden tegen. Dit EK is eigenlijk een grote reünie. Wij zijn echte waterpololiefhebbers en dan moet je gewoon bij zo'n toernooi zijn. Oranje maakt indruk, maar er zijn meer goede landen. De top vier moet haalbaar zijn." Nederland versloeg de Grieken met 15-10 en won eerder van van Kroatië en Hongarije. Komende dinsdag vervolgt de wereldkampioen de race om de gouden medaille. Waarschijnlijk met opnieuw veel toeschouwers op de tribune. De eerste drie dagen van het EK was het zwemstadion met een capaciteit van 2.500 uitverkocht. "We zijn zeer tevreden over de opkomst. Dit is dan wel in het weekend, maar in de volgende rondes doordeweeks verwachten we ook veel publiek. Er is bovendien geen enkele wanklank gevallen", aldus de organisatie.