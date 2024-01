112-nieuws: vondst van drugsvaten • explosief gevonden bij werkzaamheden

00.36

Een fietser is vannacht gewond geraakt in Veghel. Iemand zag de 51-jarige man met een fiks bloedende en kapotte neus zitten en belde de hulpdiensten. De man bleek te veel gedronken te hebben. Hij was van zijn fiets gevallen. De man is verzorgd en vervolgens in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.