112-nieuws: rook in winkel Breda • brand bij café in Geffen

Liveblog

05.50 Afrit A50 dicht De afrit Son en Breugel van de A50 van Oss richting Eindhoven is afgelopen nacht afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden. Waarom die nodig zijn, is niet bekendgemaakt.

00.50 Brand bij café in Geffen Bij Café Govers aan de Kerkstraat in Geffen woedde maandagavond laat brand. Volgens eerste berichten zou daar rond elf uur 's avonds een ontploffing op het terras, bij de toegangsdeur van de feestzaal, aan vooraf zijn gegaan. Agenten die toevallig in de buurt waren, slaagden erin de vlammen met een brandblusser te doven, waardoor erger is voorkomen. In het café zou geen brand hebben gewoed. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan, een voorwerp werd veiliggesteld. Lees hier de details. De brandweer bij café Govers in Geffen (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). De explosie zou hebben plaatsgevonden op het terras, bij de toegangsdeur naar de feestzaal (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).