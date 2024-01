112-nieuws: hardleerse fietsendief opgepakt • handgranaat gevonden

05.35

In een huis aan de Mierloseweg in Helmond stond een schoorsteen in brand. De brandweer rukte met twee blusvoertuigen en een hoogwerker uit. Omdat er nogal veel rook onder de dakpannen uit kwam is extra gecontroleerd of de brand niet over is geslagen. Ook buren hadden last van rook en daarom heeft de brandweer dat huis geventileerd. Zij hoefden niet uit hun huis. Het is niet bekend of de bewoners van de betreffende woning het huis hebben moeten verlaten.