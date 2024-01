112-nieuws: auto vat vlam tijdens het rijden • defecte trein op het spoor

10.34

Een auto vatte vanochtend tijdens het rijden vlam in Someren. Het vuur brak uit in de kofferbak van de auto. De mensen die in de auto zaten, zijn opgevangen. "De brandweer knipte enkele kabels los toen de accu plotseling ontplofte, met een luide knal", laat een 112-correspondent weten. "Omdat niet duidelijk is of daar fouten mee gemaakt zijn kwam het team brandonderzoek naar Someren om onderzoek te doen." Er is niemand gewond geraakt.