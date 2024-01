112-nieuws: botsing op kruising Oss • 'dikke fail' vluchtende scooterrijder

13.57

De politie heeft gisteren vijf verdachten opgepakt, nadat ze twee gestolen auto's vond. Agenten waren op zoek naar twee gestolen auto's die rondreden in de omgeving van Roosendaal en Oudenbosch. Gisterenmiddag zagen de agenten een van die auto's geparkeerd staan aan de Voltastraat in Roosendaal. Een 31-jarige man is daarvoor aangehouden.

Niet veel later zagen agenten de tweede auto staan op een parkeerplaats aan de Oost-Vaardeke in Oudenbosch. De vier mensen die in de auto zaten zijn aangehouden. Het gaat om twee mannen en twee vrouwen. In deze auto lagen ook een alarmpistool en drugs.