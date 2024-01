112-nieuws: automobilist stapelt fout op fout • brand in vrachtwagen op A2

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09.24 Jas vermiste Yoran gevonden De jas van de al wekenlang vermiste Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk is gisteren in de rivier Merwede gevonden, vlakbij het Zuid-Hollandse Papendrecht. Dat maakte de politie vanochtend bekend. Vandaag wordt verder gezocht worden naar de tiener. Aan deze zoekactie zouden zo'n driehonderd vrijwilligers deelnemen. Aan Omroep Brabant liet het Coördinatie Platform Vermissing al weten dat vooral bij de oevers van de rivier zal worden gekeken. Yoran werd in de nacht van 24 december het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Lees hier de details.

02.32 Automobilist stapelt fout op fout Een automobilist is afgelopen nacht aangehouden op de Laagstraat in Oudheusden. Agenten wilden de bestuurder aanspreken omdat de auto waarin hij reed een kapotte voorlamp had. Toen de man stopte en het raam opendeed, roken agenten meteen een alcoholwalm. De automobilist had een alcoholpromillage van ruim 2,3. "Zwaar te veel." Vervolgens bleek dat hij ook geen rijbewijs heeft. De automobilist in Oudheusden had veel te veel gedronken (foto: Instagram wijkagent Meierij).

22.57 Automobilist aangehouden bij N65 In de buurt van de N65 bij Vught werd gisteravond laat een automobilist aangehouden. Die reed in een gestolen auto, en dat zag een agent. Daarop werd de automobilist gestopt.

22.51 Brand in vrachtwagen In een vrachtwagen op de A2 bij Rosmalen woedde gisteravond laat brand. Daarop stopte de chauffeur zijn truck op de afrit Rosmalen. Er bleek sprake van kortsluiting in de telefoonoplader. Die is verwijderd en daarna kon de vrachtwagenchauffeur zijn weg vervolgen. De vrachtwagenchauffeur stopte zijn vrachtwagen op de afrit Rosmalen (foto: X/Weginspecteur Robert).

22.49 Cel tegoed In Helmond en Deurne zijn gisteren twee mannen aangehouden die nog een gevangenisstraf hadden openstaan. De man in Helmond heeft nog 26 dagen cel tegoed, de man die in Deurne werd aangehouden 117 dagen. Waarvoor zij deze gevangenisstraf opgelegd hadden gekregen is niet naar buiten gebracht.