112-nieuws: frontale botsing op N612 • kapotte auto van A2 gehaald

10.49

Honderden vrijwilligers hebben zich vanochtend verzameld voor de zoektocht naar de vermiste 16-jarige Yoran uit Sleeuwijk. De zoektocht wordt geleid door het Coördinatie Platform Vermissing. De vrijwilligers gaan op zoek langs het water, in een straal van zo'n 25 kilometer rond de plek waar de fiets van Yoran is gevonden. De kans is groot dat de jongen in het water is terechtgekomen.

