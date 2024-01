112-nieuws: man opgepakt na achtervolging • asfalt A59 moet worden hersteld

16.55

Er heeft brand gewoed in een monumentaal woonhuis in het centrum van Helmond, dat meldt de brandweer Brabant Zuidoost. Aan de buitenkant van het huis aan de Kerkstraat-Zuid was te zien hoe de vlammen uit het raam sloegen op zolder. Het woonhuis is rond 1895 gebouwd en is een gemeentelijk monument.

De eerste melding van de brand kwam iets na half vijf. Om voldoende slagkracht te hebben, schaalde de brandweer al snel op naar grote brand. Er kwamen drie blusvoertuigen naar de brand om te blussen.

Ook een hoogwerker rukte uit, zodat de brandweer van bovenaf bij het vuur kon komen. Een waterwagen bood korte tijd hulp met aanvoer van voldoende bluswater.