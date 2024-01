112-nieuws: vrouw gewond bij ernstige botsing • kapotte auto van A2 gehaald

15.10

In een huis aan de Valkseweg in Lithoijen is brand uitgebroken. Dat gebeurde rond tien voor half drie. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Het huis mag als verloren worden beschouwd. Er moest een hoogwerker ingezet worden om de brand te blussen. Ook is er een man aangehouden die de hulpdiensten belemmerde.