112-nieuws: aanhouding drugsdealer • bloedonderzoek gecrashte automobilist

10.27

De bestuurder van de auto die afgelopen nacht van de weg raakte op de Strijbeekseweg in Strijbeek is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Dat maakte de politie in de loop van de ochtend bekend. Bloedonderzoek moet uitwijzen of de 26-jarige man uit Den Haag onder invloed van alcohol reed. Het ongeluk gebeurde rond kwart over vijf. De auto raakte een boom langs de weg en kwam vervolgens aan de andere kant van de weg terecht. De auto is total loss verklaard.