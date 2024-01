112-nieuws: bestelbus in vlammen op in Oss • auto crasht in Strijbeek

06.27

Een auto is afgelopen nacht over de kop geslagen op de Baarleseweg tussen Chaam en Baarle-Nassau. Dit gebeurde rond vijf uur. De bestuurder vertelde de politie dat het misging toen hij moest uitwijken voor een hert. Hij verloor vervolgens de macht over het stuur en ramde met zijn auto de vangrail. Daarna sloeg de auto om en kwam die tientallen meters verder tot stilstand. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.