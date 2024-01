112-nieuws: man gewond bij frontale botsing • politie zoekt bestuurder auto

20.35

Een auto zonder bestuurder is vanavond gevonden in een sloot aan de Gewandeweg in Oss. De politie en brandweer kregen meerdere meldingen dat er een ongeval zou zijn gebeurd. Volgens een omstander lag de auto al om zeven uur zondagavond in de sloot en stond er toen iemand bij met een nat pak.

De auto is vervolgens achtergelaten in de sloot. Een berger is anderhalf uur na de eerste melding gekomen om de auto weg te halen. Zover bekend is er niemand gewond geraakt.