Waarschuwing vanwege gladheid, KNMI geeft code geel af

Het KNMI waarschuwt voor gladheid door de bevriezing van natte weggedeelten en door winterse neerslag die onderweg is. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven voor zondagavond en heel de maandag.

In het zuidoosten van de provincie is zaterdagnacht al een beetje sneeuw gevallen. De rest van Brabant krijgt hier waarschijnlijk zondagavond, -nacht of maandag pas mee te maken.

Lange tijd regen

Weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza liet zaterdag weten dat deze zondag bewolkt zal verlopen en dat het met name in de ochtend het op veel plaatsen lange tijd regent. Pas 's middags zal het wat droger worden. In de loop van de dag stroomt steeds koudere lucht over de provincie en gaan buien over de provincie trekken. "Dan wordt het zo koud dat die buien best weleens winters zouden kunnen zijn. Met hagel, natte sneeuw en misschien in het oosten van de provincie her en der even wat echte sneeuw."

Code geel is afgegeven voor de periode van tien uur zondagavond tot het begin van de nacht van maandag op dinsdag.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Dit verwacht de weerman qua weer vandaag en morgen.