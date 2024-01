112-nieuws: auto van de weg door gladheid • drukke ochtendspits

08.21

Een ongeluk op de A67 bij Asten zorgt voor een uur vertraging wanneer je richting Venlo wilt. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn.

Het is vanochtend sowieso erg druk op de weg. In heel het land stond rond acht uur volgens de ANWB meer dan duizend kilometer file. Dit volgens de verkeersdienst vooral omdat weggebruikers goed afstand houden vanwege de gladheid. In heel het land geldt vandaag en morgen code geel. Sneeuwresten en nieuwe winterse buien kunnen volgens het KNMI voor gladde wegen zorgen.

Megadrukke ochtendspits: hier in Brabant staat het vast