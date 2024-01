112-nieuws: fietsster gewond • bijna drie uur file op A50

10.22

Een man van 22 uit Roosendaal is gistermiddag in zijn woonplaats aangehouden. Hij zou eerder iemand in Etten-Leur hebben bedreigd met een vuurwapen, zo laat de politie vanochtend weten. De verdachte werd in zijn auto op de Philipslaan in zijn woonplaats aan de kant gezet. Agenten praatten hem vervolgens met een speciale procedure die gebruikt wordt bij de aanhouding van gevaarlijke verdachten uit zijn auto.

In de auto van de man vond de politie een alarmpistool. Dat wapen is in beslag genomen.