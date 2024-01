Hoeveel sinkholes kan Eindhoven nog aan, nu is de Kalverstraat aan de beurt

Hoeveel zinkgaten kan de stad Eindhoven nog aan? Nu is er spontaan een groot gapend gat in de Kalverstraat gevallen. Of heeft het Eindhovense stadbestuur onder leiding van burgemeester Dijsselbloem stiekem plannen voor een ondergrondse?

In het midden van een rijbaan in de Kalverstraat is maandag een gat ontstaan. Van afstand lijkt het wel een puzzelstuk. Volgens een 112-correspondent is het zinkgat wel twee meter diep. "En het lijkt alsof het gat nog meters onder het wegdek doorgaat. Al het zand eronder weggespoeld", laat hij weten aan Omroep Brabant.

De Kalverstraat is afgezet. Voor het verkeer is nog één rijbaan over. Wanneer het gat wordt gedicht is nog niet bekend.

Kletsnat

In Eindhoven zijn de laatste tijd al zo'n tien grote gaten of verzakkingen geweest. Die zijn vermoedelijk het gevolg van de kletsnatte periode van de afgelopen tijd.

