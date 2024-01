112-nieuws: inbreker opgepakt na klopjacht • auto glijdt tegen boom

22.34

De politie heeft op de Opwettenseweg Nuenen een inbreker opgepakt, die bezig was om bij een huis binnen te komen. Hij had een raam ingegooid en stond in een dakgoot toen buurtbewoners hem zagen. Na een klopjacht in de wijk kwam de politie de man letterlijk op het spoor. In de verse sneeuw had hij voetstappen achtergelaten. Uiteindelijk vonden de agenten de inbreker in een gangetje. Omdat de man bij de val zijn been had gebroken, kon hij geen kant op.

Nuenen heeft sinds december te maken met een golf van inbraken. De politie rukte daarom massaal uit.