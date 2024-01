112-nieuws: auto's belanden in de sloot • eigenaar roze fietsje gezocht

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.58 Auto's belanden in de sloot Twee auto's zijn vanochtend in Sint-Oedenrode in de sloot beland. Mogelijk raakten ze door de gladheid van de weg. Beide auto's worden opgehaald door een berger. Foto: Instagram politie BoxtelVughtGestel

07.30 Problemen op A58 door kapotte auto Op de A58 bij Oirschot, van Tilburg in de richting Eindhoven, moet je vanochtend wat meer geduld hebben dan normaal. De problemen worden veroorzaakt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is daar dicht. Dit zorgt voor een klein half uur vertraging.

07.25 Kapotte trein zorgt voor problemen op het spoor Een kapotte trein zorgt voor problemen op het spoor tussen Helmond en Deurne. Er rijden minder treinen. Dit zorgt voor vertraging. De NS verwacht dat de problemen om half negen vanochtend zijn opgelost. Tot die tijd moeten reizigers op dit traject rekening houden met vertraging.

07.10 Wie mist dit roze fietsje? De politie in Boxtel is op zoek naar de eigenaar van een roze kinderfietsje. Het fietsje werd vannacht gevonden aan de Molenstraat in Boxtel. Agenten hebben het fietsje dat daar onbeheerd stond meegenomen naar het bureau om diefstal te voorkomen. "Mocht dit fietsje van uw kindje zijn, dan kunt u het ophalen op het politiebureau", schrijft de politie op Instagram.

06.30 Nog altijd waarschuwing voor gladheid Moet je vanochtend de weg op? Houd dan nog steeds rekening met gladheid door bevriezing van natte weggedeelten, zo waarschuwen het KNMI en Rijkswaterstaat. De waarschuwing code geel geldt voor het hele land. "Wees extra alert en pas indien nodig je rijstijl aan", luidt het advies. Vanaf het begin van de middag gaat het in zuidoosten van onze provincie sneeuwen. Er valt een tot twee centimeter, zo verwacht het KNMI. Ook hiervan kan het verkeer last hebben. In de loop van de nacht naar morgen houdt het op met sneeuwen, maar ook dan blijft de waarschuwing voor gladheid van kracht. Voor onze provincie geldt code geel in elk geval tot een uur morgenmiddag.