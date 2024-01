112-nieuws: betonnen platen schuiven weg op • sinkholes worden gedicht

14.53

Een man is woensdagochtend even naar zeven uur mishandeld op de Wethouder van Eschstraat in Oss. De man raakte gewond en de auto waarbij stond raakte zwaar beschadigd. De verdachte fietste weg, maar kon even later alsnog worden aangehouden. De politie is nog op zoek naar zeker twee mensen die het allemaal hebben zien gebeuren.