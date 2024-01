Met z'n allen carnavallen met Henny Huisman en Veul Gère bij 3 Uurkes

Het wordt zonder twijfel een van de hoogtepunten van 3 Uurkes Vurraf op 9 februari: het optreden van Henny Huisman en Veul Gère. Voor de jaarlijkse aftrap van carnaval komt 'opa Henny' Huisman met zijn nieuwe Tilburgse vrienden naar Roeptoetgat om de tent op zijn kop te zetten met de carnavalsversie van het iconische nummer 'Met z'n allen'.

Speciaal voor de mooiste tijd van het jaar is de klassieker omgetoverd in: 'Carnavallen met z'n allen'.

Henny Huisman is al gewaarschuwd voor wat hij gaat meemaken de negende, vertelt hij woensdagochtend enthousiast in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. En hij is er klaar voor, drukt hij iedereen op het hart. Afgelopen weekend heeft hij als 'nuchtere Zaankanter' namelijk al warm kunnen draaien in 013 in Tilburg tijdens de concerten van Veul Gère waar hij als verrassingact op het podium verscheen. "Nu heb ik gezien hoe het echte carnaval is. Niet normaal", zegt hij erover.

In 013 was het nummer een groot succes. En ongetwijfeld zal de tekst ook op het Stadhuisplein in Eindhoven tijdens 3 Uurkes ook luidkeels worden meegelald. Een meezinger was het immers al. En de subtiele carnavaleske aanpassingen in de tekst maken de lol zeker niet minder:

'Carnavallen

Carnavallen

Carnavallen met z'n allen

Opa Henny trakteert

....

Ze zeggen wel eens

Oud gedaan is jong geleerd

Want maandenlang hebben wij er naartoe geleefd

Mooiste tijd van 't jaar

Lallen met elkaar'

Meeblèrsucces verzekerd, dat kan niet anders! En of je nu de nieuwe tekst meelalt of toch de oude versie. Het maakt Henny niet uit. Zelf vergist hij zich na veertig jaar 'met z'n allen' namelijk ook wel eens. Maar ach, wat maakt het uit: het is carnaval!

Om alvast in de stemming te komen, kun je hier de clip van 'Met z'n allen carnavallen' bekijken: