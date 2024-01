Enorme brand in parkeergarage Den Bosch, tientallen auto's in brand

Er is woensdagochtend een enorme brand uitgebroken in een parkeergarage aan de Velderwoude in Den Bosch. De brand ontstond nadat een bewoner onwel werd en met zijn auto tegen een muur knalde. Inmiddels zouden tientallen auto's in brand staan. Het hele appartementencomplex bij de garage is ontruimd.

De brand werd om 10 voor negen gemeld bij de brandweer. In de parkeergarage zou een bestuurder met zijn auto tegen een muur zijn gereden, waarna het vuur ontstond. Die bestuurder is even later gereanimeerd. In de buurt van de garage landde ook een traumahelikopter. Het is nog onduidelijk hoe het nu met de bestuurder is.

De brandweer schaalde al snel op naar grote brand en is met meerdere bluswagens aanwezig. Er zijn korpsen uit zeker tien plaatsen opgeroepen om te ondersteunen. Ook is er een zogeheten redvoertuig, dat wordt gebruik voor het redden van mensen op grotere hoogte. Alle appartementen boven de garage zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in het politiebureau aan de Beverspijken.