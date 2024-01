112-nieuws: auto eindigt op de kop naast snelweg • A27 deels dicht

21.55

Zo'n 180 bewoners van het appartementencomplex Velderwoude in Den Bosch moesten gisterochtend hun huis uit nadat er brand was uitgebroken in de parkeergarage. Tientallen auto's aan de Haverleij werden vernield door het vuur. Nu het vuur geblust is, wordt langzaam maar zeker duidelijk hoe groot de schade is in de parkeergarage.

Van de auto's en fietsen die binnen stonden is niks meer over. De bewoners van 22 appartementen kunnen nog niet naar huis, omdat er scheuren in de constructie zijn ontstaan. Bekijk hier hoe de parkeergarage er na de verwoestende brand van binnen uitziet.