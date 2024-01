112-nieuws: man neergestoken in huis • politie zoekt bestuurder Golf

06.40

Vier autoinbrekers zijn afgelopen nacht in Den Bosch aangehouden. Het viertal werd gepakt op het Emmaplein en de Boschdijkstraat, zo meldt de politie Den Bosch. De vier moesten mee naar het politiebureau. Het is onduidelijk in hoeveel auto's ze hebben ingebroken. De politie roept Bosschenaren op om zich te melden als er afgelopen nacht in de auto is ingebroken.