Nieuwe generatie De Rooy loopt ook vast warm voor Dakar Rally

De kans is groot dat over een paar jaar een volgende generatie van De Rooy mee gaat doen aan de Dakar Rally. Gerard de Rooy vertelt dat twee van zijn vier kinderen staan te popelen om later mee te gaan doen aan de Dakar Rally. Zijn vader en Dakar-legende Jan de Rooy weet het zeker. “Die twee gaan straks allebei tegen de duinen omhoog.”

Jan de Rooy wist de Dakar Rally te winnen in 1987, zijn zoon Gerard deed dat twee keer dunnetjes over in 2012 en 2016. En ook de kinderen van Gerard lijken zich op te gaan maken voor deelname aan de zwaarste rally ter wereld. “Ik heb drie meiden en daarvan heeft de jongste, Nora (13) ook benzine in het bloed. En Jantje (9) natuurlijk ook”, doelt Gerard op zijn enige zoon. “Ik zou het wel leuk vinden als zij ook de Dakar Rally gaan rijden.”

"Ze moeten het zelf leuk vinden, ze moeten niks van mij."

“Maar ze moeten van mij niks”, is Gerard duidelijk. “Ik ga niet zoals Jos Verstappen het bij ze erin slaan. Als ze het leuk vinden gaan we het verder ontwikkelen.” Opa Jan de Rooy is er al van overtuigd dat zijn kleinkinderen op termijn ook de Dakar Rally gaan rijden. Nora en Jan junior rijden nu al op quadjes door de duinen. “Die twee gaan straks allebei tegen de duinen omhoog. Zeker weten!” En dus zou het zomaar kunnen dat over een paar jaar de volgende generatie De Rooy meedoet aan de Dakar Rally. Wie weet wel samen met vader Gerard, zoals Gerard dat ooit in 2002 deed samen met zijn vader Jan.

"Eén klap en het is gebeurd."