112-nieuws: auto belandt in de sloot • A17 dicht na zwaar ongeluk

03.08

Een automobilist is vannacht op de afrit van de A67 bij Lierop/Someren van de weg geraakt en een paar meter lager in een sloot beland. De chauffeur is nagekeken in een ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij is wel meegenomen naar het politiebureau om te onderzoeken hoeveel hij gedronken had. De auto is door een berger uit de sloot gehaald en meegenomen. De afrit was door het ongeluk een tijdje dicht.