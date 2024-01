Hoogwater in Drunense Duinen: 'Is al bijna 50 jaar niet meer voorgekomen'

Het kleine plasje water in de Drunense Duinen waar in de zomer honden in zwemmen is uitgeroeid tot een grote watervlakte. Volgens Irma de Potter is het sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw niet zo nat geweest in het Nationaal park.

"Dit hebben ik en mijn collega's nog nooit meegemaakt, je moet meer dan een half uur omlopen om met droge voeten om de waterpartij heen te komen", vertelt Irma de Potter. Ze is boswachter van Natuurmonumenten en kijkt haar ogen uit nu het grondwater zo hoog staat. "Water in de duinen in de winter is normaal, maar zulke grote watervlaktes is echt heel uniek. En nu het ook nog eens gevroren heeft ziet het er helemaal prachtig uit."

"Er wordt meer grondwater gebruikt dan er neerslag bij komt."

Dat er nu zoveel water is heeft zeker te maken met de grote hoeveelheid regen die er de afgelopen periode is gevallen, maar dat betekent volgens Irma niet dat we vanaf nu geen problemen met de droogte meer hebben. "Voor de komende zomer is het grondwater goed aangevuld, maar er wordt over een tijdje ook weer grondwater gebruikt." "De afgelopen jaren hebben we gezien dat het water gebruik en de wat er door regen wordt aangevuld niet met elkaar in balans is. Er wordt meer grondwater gewonnen dan dat er door neerslag bij komt. Daar moet iedereen zich van bewust zijn, anders is er zo weer een droogte-probleem", legt Irma uit.

"Dieren overwinteren hier in het zand."

Voor heel veel dieren is dit ook een uitzonderlijke situatie. "De levendbarende hagedis, de veldkrekel en de zandloper overwinteren hier in het zand. Meestal in wat hoger gelegen stukken, maar met deze extreme waterstanden is het de vraag of ze toch niet onder het water terecht gekomen zijn. Dat zien we pas in het voorjaar", vertelt Irma. "Dieren die overwinteren in de grond hebben meestal wel een luchtbel om zich heen om te overleven. Maar als het water lang blijft staan dan wordt het wel lastig voor ze." Een oudere wandelaar uit Tilburg is ook speciaal voor het hoge water naar de Drunense Duinen gekomen. "Ik kwam hier al als kleine jongen, maar zo heb ik het nog nooit gezien. Zeker nu met het ijs op de plassen is het echt genieten."