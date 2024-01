A58 dicht richting Breda na ongeluk, verkeer via vluchtstrook

De A58 richting Breda is vrijdagochtend gesloten na een ongeval bij Breda-West vanuit Bergen op Zoom. Op dit moment staat daar ruim een uur vertraging. Het verkeer kan nog wel via de vluchtstrook, zo vulde Rijkswaterstaat zijn oorspronkelijk bericht later aan.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd op de snelweg.



Het verkeer dat naar Breda moet wordt aangeraden om te rijden via Rotterdam. Dat kan via de A17 en A16.