Ongeluk met acht auto's op A17, weg tot zes uur helemaal dicht

Door een ongeluk met acht auto's op de A17 bij Moerdijk is de weg richting Dordrecht afgesloten. De weg is volledig versperd door de auto's, meldt Rijkswaterstaat. Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag kort na halfvier.

Verkeer wordt aangeraden om te rijden via Breda over de A58 en A16. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om zes uur vrijdagavond weer vrij is. Door het ongeluk ontstond er vanaf Zevenbergen een flinke file in de richting van Dordrecht. "Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Via Roosendaal kunnen zij omrijden via Breda", liet Rijkswaterstaat weten.

Het ingesloten verkeer op de A17 is langs het ongeluk geleid. Het wegdek moet worden schoongemaakt voordat er weer verkeer kan rijden.

Zes voertuigen worden door een berger meegenomen. Twee andere auto's die bij het ongeluk waren betrokken, kunnen zelf verder rijden. "Er is geen sprake van (zwaar) letsel", meldt Rijkswaterstaat.