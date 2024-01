112-nieuws: brand door wasdroger • meerdere ongelukken

17.10

De politie meldt dat kort na 16 uur is een persoon te water geraakt bij de Kievitswaard in Drunen. De man wilde zijn hond helpen, die in een wak in het ijs was beland. De man kon zichzelf in veiligheid brengen door naar een eilandje te zwemmen. Daar heeft de brandweer hem vandaan gehaald. Ambulancemedewerkers hebben de man onderzocht op onderkoelingsverschijnselen. Ook de hond is in veiligheid.