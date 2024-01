Zondagochtend de weg op? Let op voor gladheid door ijzel

Hoewel we zondag afscheid nemen van het winterse weer, moeten mensen die ochtend de weg opgaan opletten voor gladde wegen door ijzel. Na de vorst komt er in Brabant namelijk een gebied van regen of motregen aan, waardoor het wegdek glibberig kan zijn. Later op de dag en maandag is er door de komst van storm Isha kans op zware windstoten.

Het vriest zondagnacht lokaal nog twee graden. In de ochtend gaat het regenen. Als de regen het wegdek raakt, bevriest die en ontstaat er ijzel. Rijkswaterstaat en het KNMI waarschuwen daarom voor gladheid in de ochtend. Isha

In de middag zijn er temperaturen van vier tot zes graden in Brabant. Tijdens de middaguren komt storm Isha richting Nederland, waardoor de wind vanuit het zuidwesten toeneemt. Aan zee gaat het dan met windkracht 6 of 7 al hard waaien. Landinwaarts wordt een windkracht van 5 verwacht. Meteorologen denken dat de storm op maandagochtend het ergst is. Er wordt om die reden een drukke maandagochtendspits verwacht.