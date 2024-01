112-nieuws: auto van de weg in Eindhoven • man bedreigt agenten met mes

04.02

Een auto is afgelopen nacht van de weg geraakt en op een boom gebotst naast de Nieuwkuijkseweg in Helvoirt. Dit gebeurde rond twee uur 's nachts. De auto, die vanuit de richting Helvoirt kwam en richting Cromvoirt reed, kwam na de botsing weer op het wegdek tot stilstand. Na de crash was het wegdek bezaaid met auto-onderdelen. De accu en het motorblok schoten na de botsing met de boom uit de auto en kwamen op de weg en half in de sloot terecht. De automobilist raakte gewond en is in een ambulance naar het ziekenhuis in Den Bosch gebracht. Nadat bleek dat hij onder invloed van alcohol was, werd de man door de politie aangehouden. Er was geen ander verkeer bij de crash betrokken.