112-nieuws: accu's vliegen in brand • auto's in Helmond flink vernield

23.59

Bij een vechtpartij bij station Maarheeze is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer liep een steekwond in het gezicht op. Vijf mensen zijn aangehouden. Die zijn allemaal in aparte politieauto's meegenomen. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. In het station is vanwege overlast standaard beveiliging aanwezig. Deze beveiligers waren getuige van de steekpartij en hebben verklaringen afgelegd.