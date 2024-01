112-nieuws: twee bestelbusjes op elkaar • steekpartij bij middelbare school

12.02

De grote brand die zaterdag uitbrak in een pand aan de Protonweg in Roosendaal, is maandagochtend weer opgelaaid. In het pand, dat grotendeels is uitgebrand, sloegen enkele vlammen om zich heen. Het ging om een kleine brand die snel onder controle was. De brandweer heeft de omgeving gecontroleerd op nog meer plekken waar de brand mogelijk kan oplaaien.