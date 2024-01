Knal tegen paal leidt tot zeldzame nederlaag Van der Poel: 'Gewoon 'n fout'

Een ongelukkige val voorkwam zondag dat Mathieu van der Poel de wereldbekerveldrit van Benidorm kon winnen. De renner uit Hoogerheide botste tijdens de voorlaatste ronde op een paal langs het parcours en viel. Zo leed de regerend wereldkampioen een zeldzame nederlaag. De Belg Wout van Aert profiteerde.

Michael Vanthourenhout eindigde in Benidorm als tweede en Thibau Nys maakte het Belgische podium compleet. Eli Iserbyt werd vierde en stelde de eindzege in het wereldbekerklassement veilig. Van der Poel finishte als vijfde in zijn elfde wedstrijd van dit seizoen. Tijdens de vorige tien crosses was hij ongenaakbaar. Hij is de grote favoriet om over twee weken het wereldkampioenschap veldrijden in het Tsjechische Tábor te winnen.

Indrukwekkende inhaalrace

Van der Poel begon al niet lekker aan de veldrit in Spanje. Hij kreeg direct na de start problemen met de ketting van zijn fiets. De wereldkampioen stapte even af en hervatte de race op de 28e positie in een langgerekt deelnemersveld. Na een indrukwekkende inhaalrace meldde Van der Poel zich in de vijfde van negen ronden in de kopgroep met Van Aert, Tom Pidcock en Vanthourenhout.

Van der Poel gunde zich vervolgens een ronde om op adem te komen. Daarna plaatste hij een demarrage die alleen Van Aert nog kon volgen. Maar beide rivalen lieten Pidcock en Vanthourenhout terugkomen. Het wachten was op nog een demarrage van Van der Poel. Maar de wereldkampioen raakte in de voorlaatste ronde een paal aan de zijkant van het parcours, viel en Van Aert gaf meteen gas.

'Ongeslagen reeks was meer iets voor de journalisten'

"Ik maakte een fout en reed zo tegen een paal aan", zei Van der Poel na afloop. "Ik voelde mijn benen ook wel, maar normaal gesproken had ik nog wel kunnen meedoen om de zege. Geen elfde overwinning, geen perfecte winnaar. Maar die ongeslagen reeks van mij was meer iets voor journalisten. Ik wil een specifieke race winnen en dat is over twee weken op het wereldkampioenschap."

Van Aert was blij dat hij zijn seizoen als veldrijder toch nog met een zege kon afsluiten. "Maar mijn planning staat vast. Ik doe niet mee aan het WK", zei de Belg die in de laatste ronde nog wel viel en zijn zadel verloor. "Ik voel mijn pols wel", zei Van Aert. "Maar het is vooral mooi dat ik nog een wedstrijd heb gewonnen."

Brabants succes wel bij de vrouwen

Bij de vrouwen was er wel Brabants succes. daar ging de zege naar Fem van Empel. De wereldkampioene klopte Puck Pieterse in de sprint. Van Empel boekte hiermee haar vierde wereldbekerzege van dit veldritseizoen. De eindzege in de wereldbekerklassement bij de vrouwen ging naar Ceylin Alvarado. Zij eindigde zondag als derde en kan, met nog een veldrit - in Hoogerheide - te gaan, niet meer ingehaald worden door de concurrentie.