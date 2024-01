Vechtpartij bij Knippenbergcollege, jongen in been gestoken

Bij het Dr. Knippenbergcollege in Helmond is maandagmiddag een vechtpartij geweest tussen in ieder geval twee jongens. Een jongen zou daarbij in zijn been zijn gestoken. De politie doet onderzoek.

De eerste melding van de steekpartij aan de Rembrandtlaan kwam rond half vijf. Meerdere politiewagens zijn bij de school aanwezig, net als een ambulance. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vechtpartij zou volgens een 112-correspondent buiten schooltijd zijn ontstaan. Een van de betrokken jongens is een leerling van het Knippenbergcollege. De ander zou elders op school zitten. De verdachte is gevlucht, er wordt door de politie naar hem gezocht. Bij de school worden getuigen gehoord.