112-nieuws: botsing op N65 bij Vught • boom belandt tegen gebouw

Een deel van een boom is afgelopen nacht op een gebouw en een vrachtwagen van kwekerij De Lindenborg terechtgekomen aan de Sprundelsebaan in Breda. Of de harde wind van gisteren hierbij een rol speelde, is niet duidelijk. De brandweer kwam met meerdere voertuigen naar de Sprundelsebaan om het afgebroken deel van de boom weg te halen. Omdat de boom in de buurt van een gasleiding viel, werd ook netbeheerder Enexis opgeroepen, maar er is geen sprake van een gaslek.