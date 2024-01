PSV rekent ondanks transfergeruchten op Yorbe Vertessen in De Kuip

Een week na de overwinning op FC Twente wacht de volgende bekerwedstrijd voor PSV. In Rotterdam staat tegen Feyenoord een plek in de kwartfinale op het spel. In De Kuip rekent trainer Peter Bosz gewoon op Yorbe Vertessen. De Belg wil volgens diverse media vertrekken bij PSV.

Union Berlin zou concreet zijn om Yorbe Vertessen over te nemen, maar PSV wil de selectie zoveel mogelijk bij elkaar houden. Maar de Belg is vastberaden en lijkt een transfer te verkiezen boven een mogelijk kampioenschap voor PSV. Zover is het nog niet, want woensdagavond is hij er nog ‘gewoon’ bij. “Je krijgt dit soort verhalen wel vaker te horen tijdens de transferperiode. Yorbe Vertessen is er woensdagavond gewoon bij. We hebben hem nodig”, vertelde Peter Bosz dinsdagmiddag. Als het aan de trainer ligt blijft de Belg ook het komend half jaar in Eindhoven, maar die kans lijkt dus heel erg klein. Nu Hirving Lozano en Noa Lang terugkeren van een blessure lijkt Vertessen toch plan-B te gaan geworden. En dus wil hij vertrekken.

"Ik snap dat Yorbe Vertessen meer wil spelen."

Bosz: “Ik snap dat hij meer wil spelen. Maar hij zal ook snappen dat de club hem nodig heeft om prijzen te winnen. Voor beide kanten valt wat te zeggen.” Woensdag moet Vertessen PSV in ieder geval gaan helpen aan een plek in de kwartfinale van de KNVB Beker. Dat is geen eenvoudige klus aangezien de Eindhovenaren op bezoek gaan bij Feyenoord. “We speelden vorige week tegen FC Twente. Dat was de nummer drie van de Eredivisie, nu wacht de nummer twee. Mochten we winnen dan krijgen we als beloning de nummer vier van de ranglijst: AZ. Dan kan je wel spreken van een pittige loting”, concludeert de oefenmeester. Wie de favoriet is? “Dat ga ik nooit zeggen, het is morgen alles of niets.”

"Ik hoop dat we dit seizoen vier keer winnen in De Kuip."