112-nieuws: Politie valt loods binnen • zware windstoten verwacht

10.20 Politie valt loods binnen vanwege mogelijk drugslab Agenten zijn een loods op De Quayweg in Landhorst binnengevallen omdat die mogelijk wordt gebruikt als productielocatie voor synthetische drugs. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen probeert vast te stellen welke spullen er precies in het gebouw aanwezig zijn. Lees hier meer over wat de politie heeft aangetroffen Agenten bij de mogelijke productielocatie voor drugs (Foto: SQ Vision/Kevin Kanters).

07.10 Container waait van vrachtwagen Op de A73 vanuit Boxmeer naar Nijmegen is vanochtend een aanhanger van een vrachtwagen met container en al omgewaaid. De rechterrijstrook richting Nijmegen is afgesloten. Het verkeer heeft een vertraging van ongeveer drie kwartier. Het bergen van de container is in volle gang en heeft tot ongeveer tien uur geduurd. Hier lees je alles over de afgewaaide container. Container van aanhanger gewaaid (Foto: SK Media). Container van aanhanger afgewaaid (Foto; Rijkswaterstaat)

06.00 Waarschuwing voor zware windstoten Vanochtend hebben we in Brabant te maken met de storm Jocelyn. De wind komt uit het zuidwesten en er komen zware windstoten voor van 80-95 km/uur. In het zuidoosten zijn de windstoten van rond de 75 km/uur iets minder krachtig. Het is inmiddels de derde storm van de afgelopen tijd. De stormen Pia en Isha gingen Jocelyn voor. Rijkswaterstaat waarschuwt mensen die vanochtend de weg opgaan om goed uit te kijken. Het verkeer kan ernstige hinder ondervinden van harde windstoten onderweg. Het advies is om je rijstijl aan te passen. Tips van Rijkswaterstaat: Houd extra afstand tot je voorligger.

Houd rekening met (krachtige) windstoten. Door een windvlaag kan jouw auto, maar ook een ander voertuig, naar een andere rijstrook worden gedrukt.

Door windstoten kan er van alles op de weg waaien. Wees hier bedacht op, en ook op plotselinge remacties of uitwijkmanoeuvres van je voorligger.

Voertuigen met (lege) aanhanger, vrachtwagens zonder lading, caravans en motorrijders zijn extra kwetsbaar bij harde wind. Het kan verstandig zijn de reis uit te stellen.

Houd de weerberichten en verkeersinformatie in de gaten. Er worden flinke windstoten verwacht (archieffoto: Ben Saanen).

20.35 Chauffeur onder invloed van de weg gehaald De politie heeft gisteren een automobilist (21) bij De Ketting in Vught van de weg gehaald. Tijdens een controle bleek de chauffeur onder invloed van soft- en harddrugs. In zijn jaszak troffen agenten op het politiebureau 29 zakjes cocaïne aan. Na de bloedafname werd hij ingesloten.

20.20 Scooterrijder blijft met tas aan verkeersmarkering haken en valt Een bestuurder van een scooter is gisteravond gewond geraakt toen hij in Waalre een verkeersmarkering raakte. Dat gebeurde rond kwart voor zeven in de Willibrorduslaan. De bestuurder ging onderuit nadat een van de tassen van de scooter bleef haken achter de verkeersmarkering. Hierdoor belandde de scooterrijder met een flinke klap tegen de grond. De scooterrijder kon daarna met enige moeite zelf in de ambulance stappen en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Foto: Jozef Bijnen / SQ Vision

19.55 Bestuurlijke controle in loods in Landhorst In Landhorst is een loods aan De Quayweg gisteravond het doelwit geweest van een bestuurlijke controle door medewerkers van de gemeente, politie en andere betrokken diensten. Bij de controle was ook een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer aanwezig. Er zijn volgens een woordvoerder van de politie enkele spullen aangetroffen die woensdag verder worden onderzocht. Foto: Marco van den Broek / SQ Vision