112-nieuws: voetganger aangereden • drugsdealer in de kraag gevat

14.30

De zeehavenpolitie heeft maandag op het haventerrein in Moerdijk drie verdachten aangehouden voor ladingdiefstal. In september vorig jaar werd in een loods op het haventerrein een grote partij gestolen kratjes en trampolines aangetroffen. De trampolines bleken gestolen in Boxtel. Daar waren ook onder meer tenten gestolen. De gestolen spullen werden uiteindelijk teruggevonden in een vrachtwagen in Dordrecht. Zo kwam de politie uiteindelijk bij de drie verdachten uit. Zij werden vervolgens maandag aangehouden op verdenking van heling.

Het gaat om drie mannen van 25, 33 en 33 jaar uit Dordrecht. Een van de mannen wordt ook verdacht van diefstal van een zeecontainer met supboards vanaf het haventerrein in Moerdijk. Agenten hebben op meerdere plekken doorzoekingen gedaan en onder andere een auto, een quad en contant geld in beslag genomen. De verdachten zijn na verhoor vrijgelaten. Zij moeten zich later bij de rechter komen verantwoorden, zo maakte de politie vandaag bekend.

14.00 - Eindhovenaar (46) aangehouden voor cokehandel

In een onderzoek naar de handel in drugs en witwassen heeft de politie gisteren in Eindhoven een man van 46 aangehouden. De man zou betrokken zijn geweest bij de handel in cocaïne. Ook wordt hij verdacht van witwassen. De man werd gisterochtend in zijn huis aangehouden en hij zit nog vast, zo laat de politie zojuist weten.

Gisteren werd in het kader van het onderzoek ook het huis van de verdachte en dat van een familielid doorzocht. In de huizen werden onder meer digitale gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Bij de actie werden ook enkele waardevolle sieraden in beslag genomen.