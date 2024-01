Vermiste meisjes zaten bij oma, vader van de jongste doet aangifte

Een paar dagen nadat de vermiste Renée (14) uit Bergen op Zoom en Louise (16) uit Vlissingen zijn gevonden, wordt steeds meer duidelijk over wat er gebeurd is. De twee kinderen die een week lang vermist waren, zouden al die tijd bij de oma van Louise in Vlissingen hebben geslapen. Dat vertelden ze Sander de Groot, de vader van Renée. Die heeft nu aangifte tegen de oma gedaan.

De twee minderjarige meisjes werden op zondag 14 januari als vermist opgegeven. Ze zaten in een gesloten jeugdinstelling in Ossendrecht en waren plots verdwenen toen ze even onbegeleid naar buiten mochten. Dagenlang ging de vader van Renée langs de deuren met flyers op zoek naar zijn dochter en hij schakelde de media in. Zaterdag meldden de twee zich bij de politie in Vlissingen en zijn ze terug naar de instelling gebracht.

"Ze heeft de kinderen gewoon onttrokken aan het ouderlijk gezag.”

Daar heeft Sander, de vader van Renée met de meiden gesproken. Zij zouden hem verteld hebben dat ze de hele week bij de oma van Louise waren. Dat bevestigt de moeder van Louise ook aan BN DeStem. “Overdag en ‘s nachts waren ze bij oma en ’s avonds gingen ze op pad”, vertelt Sander. Hij vindt het onbegrijpelijk. “Deze zaak heeft alle media-aandacht gekregen. Ze heeft de kinderen gewoon onttrokken aan het ouderlijk gezag.” Sander heeft aangifte tegen de oma gedaan. De politie bevestigt dat er een aangifte ligt, maar kan over de details niks zeggen. De politie zei eerder dat de kinderen vooraf het plan hadden gemaakt om weg te lopen. Dat gelooft vader Sander niet. “Dit was een spontane actie met grote gevolgen”, zegt hij. “Renée is zwaar autistisch en ziet de gevolgen van haar daden niet.” De zoektocht naar de kinderen: