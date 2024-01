112-nieuws: treinverkeer Den Bosch en Oss hervat • scooterrijder gecrasht

04.30

Rond half vijf vanmorgen werd een steekpartij gemeld in een parkeergarage aan de Ten Hagestraat in Eindhoven. Volgens de politie heeft een man een steekwond aan een arm opgelopen. De man is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurd is, door wie en waarom de man is gestoken, is nog onduidelijk. De politie is met een onderzoek begonnen. Het slachtoffer is een man van 33, zonder bekend woonadres.