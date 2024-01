Drie auto's in paar uur tijd uitgebrand in dezelfde wijk, mogelijk opzet

1/7 Drie autobranden in zeven uur tijd, de brandweer in Eindhoven had het druk

In drie straten in Eindhoven-Noord is woensdagavond en -nacht een autobrand geweest. Een week geleden vlogen in het stadsdeel Woensel ook al drie wagens in brand. Het ging ditmaal om een bestelbus en twee personenwagens. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting.

De bestelbus stond al een maand geparkeerd aan de Herentalsweg. Het voertuig was al enige tijd stuk en is vermoedelijk rond kwart over acht in brand gestoken. Getuigen zagen iemand weg rennen en vlak daarna vloog de bus in brand. Omdat het vuur snel ontdekt werd en omstanders 112 belden, wist de brandweer erger te voorkomen. De bus raakte toch zwaar beschadigd.

Ruim anderhalf uur later was het raak op de Kruisakker, 900 meter verderop. Ook hier gaat de politie uit van brandstichting. Er werden een aantal spullen gevonden op en rond het voertuig, die hiermee in verband gebracht kunnen worden. De auto is in beslag genomen zodat de politie later beter onderzoek kan doen.

Om kwart voor vier woensdagnacht werd een autobrand gemeld in de Meidoornstraat. Toen de brandweer er aankwam, was van de wagen weinig meer te redden. Ook dit voertuig is door de politie in beslag genomen voor sporenonderzoek.