Dollemansrit met 198 kilometer per uur eindigt in crash: 200 uur taakstraf

Zion G. (22) uit Tilburg krijgt een taakstraf van 200 uur voor een mega crash op de Ringbaan Noord in Tilburg in augustus 2022. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag geoordeeld. Ook krijgt hij twee maanden celstraf voorwaardelijk opgelegd.

Tijdens de zitting, twee weken geleden, bleek dat het een wonder is dat er geen doden zijn gevallen bij deze enorme crash. Van de Audi A5 bleef niets over na een enorme schuiver tegen een boom en een lantaarnpaal. Zelfs de rechter schrok van de foto’s van het wrak: “U mag van geluk spreken dat wij hier een gesprek kunnen voeren”, zo zei ze tegen Zion G. (22) tijdens de zitting.

Roekeloos

De rechtbank oordeelde dan ook dat Zion roekeloos heeft gereden. Op foto’s en video is te zien dat er niets meer heel is aan de snelle Audi. Uit het dossier blijkt dat meerdere getuigen Zion met hoge snelheid over de Ringbaan Oost en Noord hebben zien rijden. Gps-gegevens en lussen in de weg maakten het beeld compleet van een dollemansrit door Tilburg in de vroege ochtend van 12 augustus 2022.

Zion heeft vanuit het centrum met snelheden gereden tussen de 114 en 198 kilometer per uur, waar 50 de maximale snelheid is. Een getuige meldde dat hij door verschillende rode stoplichten reed. Een lus in de weg registreerde dat hij bij de kruising met de Quirijnstoklaan rechts inhaalde met 155 tot 198 kilometer per uur.

EHBO-set

De weg maakt daarna een bocht en met die snelheid kon Zion de bocht niet houden. Hij raakte in een slip en botste op een boom en lantaarnpaal. Toen hij naar rechts keek was zijn vriend verdwenen. Die was, toen de auto door midden scheurde, met stoel en al uit de auto geslingerd. Zion, die zelf uit de auto kon komen, ging kijken op het fietspad en zag dat zijn vriend er slecht aan toe was en uit oren en mond bloedde. Hij gaf hem een EHBO-set en ging zelf weer weg omdat hij het niet aan kon zien.

Zion zei talloze malen 'sorry'. Hij weet niet meer precies wat er is gebeurd en hij had in ieder geval niet gedronken of iets anders gebruikt. Hij herinnert zich de rit ook niet meer. Hij weet ook niet meer precies wat zijn vriend en hij de hele nacht hadden gedaan.

Waggelen en vallen

Er was een pizza gehaald en bij zijn moeder opgegeten. Er was een vriend bezocht, maar de herinneringen blijven vaag, vertelde Zion aan de rechters. Een getuige had de twee in het centrum van Tilburg zien lopen. Ze waggelden en vielen en ze reden twee keer tegen een paaltje toen ze met veel lawaai vertrokken. Vijf minuten later was de crash op de Ringbaan Noord.

Behalve de taakstraf en de voorwaardelijke celstraf houdt de reclassering Zion ook nog in de gaten. Hij stond al onder toezicht vanwege een eerdere veroordeling.