112-nieuws: scooter vat vlam in Oisterwijk • slapende man in bedrijf

06.12

De Bredase politie werd afgelopen nacht gewaarschuwd omdat iemand zag dat de deur bij een bedrijf openstond en dat een medewerker met zijn hoofd op de balie lag. Toen agenten de man aanspraken, bleek dat die het erg gezellig had gehad in de stad. "Naar zijn werk fietsen was minder ver dan naar huis, dus besloot hij hier zijn roes uit te slapen", laat de politie weten op Instagram. "We hebben hem uitgelegd dat dit niet zo handig is." Daarop is de man alsnog naar huis gegaan.