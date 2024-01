112-nieuws: mishandeling in club Eindhoven • aanrijding op het spoor

01.57

In een appartement aan de Hendrik de Keyzerlaan in Eindhoven ontstond afgelopen nacht brand door een omgevallen kaars. Bij de brand kwam veel rook vrij. Toen de brandweer aankwam, hoorde die meerdere rookmelders in het gebouw afgaan. De brand was vrij snel onder controle. De bewoonster, die moeilijk kan lopen, werd door de brandweer uit haar appartement gehaald. Ze is nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De brandweer heeft haar appartement geventileerd.