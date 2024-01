112-nieuws: motorrijder gewond na ongeluk op A2 • auto gaat in vlammen op

17.39

Een droger heeft vanmiddag wat schade aangericht in een huis aan de Parallelweg in Budel-Schoot. De droger vatte vlam. De bewoners probeerden snel de brand te blussen met een brandblusser en een tuinslang. De brandweer was snel aanwezig en kreeg het vuur daarna onder controle. De droger is naar buiten gebracht. De brandweer heeft daarna nog het huis gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de boel veilig was. Ook het huis van de buren werd gecontroleerd. Niemand is gewond geraakt.